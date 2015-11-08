Адвокаты ничего не знают о местонахождении Лукаш

Адвокатам экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш не известно, находится ли она до сих пор в СИЗО СБУ, поскольку третий день они не могут связаться со своей подзащитной.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил защитник Лукаш Юрий Иващенко.

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Адвокат отметил, что защита не может пока обратиться в какую-либо международную инстанцию для защиты прав подзащитной, поскольку не получено ни одного мотивированного письменного объяснения или заявления, что именно происходит.

"Я как защитник не могу встретиться со своей подзащитной почти третий день. Мы не знаем, что происходит, проводятся ли с ней следственные действия, находится ли она вообще в Аскольдовом переулке (адрес СИЗО СБУ)", - заявил Иващенко.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину, и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения указывается 28 июля 2015 года.

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Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

В тот же день бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов написал в Facebook, что народный депутат Вадим Новинский уже внес залог за Лукаш, однако она продолжает находиться в СИЗО.