Совбез Нидерландов: пассажиры рейса МН17 потеряли сознание в считанные секунды после удара ракеты

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном отчете, который был обнародован во вторник на военно-воздушной базе Нидерландов.

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"Совет безопасности (Нидерланды) считает, что, скорее всего, все потеряли сознание после поражения (ракетой)", - говорится в документе.

В частности, отмечается, что не было найдено ни фотографий, ни текстовых сообщений на таких приборах, как мобильные телефоны. "Такого рода сообщения и фотографии были найдены после нескольких других падений самолетов", - отмечается в докладе.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов сегодня, 13 октября, обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета Malaysia Airlines МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа "произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Он констатировал, что трое членов экипажа погибли на месте в кабине.

В то же время параллельно в Нидерландах продолжается отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Его результаты ожидаются к концу года.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.