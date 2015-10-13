Освещать доклад о причинах катастрофы рейса МН17 будут около 200 человек из 16 стран

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сотрудники Совета безопасности Нидерландов. "Это не только журналисты, но и технический персонал", - уточнили они.

Аккредитацию на мероприятие получили журналисты из Украины, Австралии, Франции, США, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Германии, Японии, Малайзии, Филиппин, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Китая и РФ.

В связи с катастрофой МН17 Нидерланды проводят два расследования - одно должно установить причины трагедии, второе - виновных.

Сегодня будут обнародованы результаты расследования причин катастрофы. Следствие по установлению виновных продолжается.

Доклад на военно-воздушной базе Нидерландов в Гилзе-Рейен представит председатель Совета безопасности Чиббе Яустра.

Читайте такжеДоклад о причинах катастрофы МН17 будет обнародован на военно-воздушной базе в Нидерландах

Во время презентации журналистам будет продемонстрирован фильм, созданный на основе доклада. Проводить фото- или видеосъемку во время доклада запрещено. Затем журналисты получат бумажную копию документа.

Кроме того, прессе будет предоставлена возможность посетить реконструкцию катастрофы МН17.

Предварительный отчет о причинах катастрофы МН17 был обнародован 9 сентября, и причиной было названо «поражение (самолета) большим количеством объектов высокой энергии извне самолета».

«Повреждения, имеющиеся на переднем фюзеляже и кабине пилотов, указывают на поражения от большого количества объектов высокой энергии извне. Характер повреждений, имеющиеся в переднем фюзеляже и секции кабины, не указывают на повреждения, которые можно ожидать от любого известного отказа режима самолета, его двигателей или системы. Тот факт, что многие обломки самолета разбросаны по большой территории, говорит о том, что самолет сломался в воздухе. Основываясь на предварительных полученных данных, нет признаков каких-либо технических или операционных проблем самолета или команды. Повреждения на передней секции самолета указывают на то, что самолет был поражен большим количеством объектов высокой энергии извне. Скорее всего, такое повреждение привело к потере самолетом целостности и он развалился в полете», - говорится в предварительных заключениях.

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Как сообщал УНИАН, «Боинг» рейса МН17 потерпел катастрофу в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Погибшими являются преимущественно граждане Нидерландов.

Наиболее вероятной версией трагедии называют попадание ракеты с «Бука», которая была выпущена с контролируемой пророссийскими боевиками территории.

Вместе с тем, Россия критически высказалась относительно следствия, которое проводится Советом безопасности Нидерландов, указав, что оно необъективное и выполнено по политическому заказу. РФ настаивает на иной версии, в частности, на том, что пассажирский самолет был сбит украинским истребителем.