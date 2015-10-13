Ракета "Бук-1" была запущена из подконтрольного боевикам Снежного навстречу МН17 - Зубко

Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр Украины, глава Межведомственной комиссии по расследованию причин катастрофы Геннадий Зубко.

Читайте такжеBoeing 777 был сбит "Буком" - официальное заключение следствия

Он сообщил, что по результатам расследования было установлено, что ракета была выпущена по встречному самолету курсу.

"Ракета была выпущена из территории, подконтрольной боевикам, из Снежного. Это была российская ракета "Бук-М1". Это был спланированный террористический акт, - сказал Зубко. – Ракета была пущена встречным курсом. По траектории ее движения понятно, что она должна была поразить пилотов самолета, чтобы даже аварийная посадка самолета оказалась невозможной".

Зубко подчеркнул, что выводы украинских экспертов подтверждают выводы голландских следователей, которые курировали основной массив разведывательных работ.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что катастрофа самолета Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" была спланированной операцией и преступлением российских спецслужб, но следствие идет, и с помощью международных групп следователей виновные в преступлении будут найдены и понесут наказание.

Яценюк подчеркивал, что после технического отчета следствие продолжится, а международная общественность продолжит искать пути создания Международного трибунала по расследованию причин катастрофы.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

В Нидерландах параллельно также ведется отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Его результаты ожидают к концу года.