Foreign policy высмеяло фейк пропагандистов Путина о "подготовке" катастрофы МН17 "агентами ЦРУ"

Как сообщает ТСН.uа, российские журналисты опубликовали на своем сайте запись разговора между двумя людьми, которые выдают себя за шпионов ЦРУ Дэвида Хэмилтона и Дэвида Л. Стерна. При этом, их диалог звучит очень коряво, а у обоих участников во время разговора странным образом меняется акцент.

Агенты якобы обсуждают "подготовку" к операции, в которую входят уничтожение самолета ракетой "земля-воздух" и план "Б" – размещение бомбы в салоне самолета.

"Чтобы усомниться в достоверности аудиозаписи, долго ее слушать не придется. У собеседников, мягко говоря, интересный акцент. Один половину записи говорит как британец, но потом переключается на другой акцент, который больше напоминает американский. Второй изо всех сил пытается скрыть свой русский акцент, но он вылезает в самом начале, когда он неуклюже спрашивает своего сообщника: "Как проходит подготовка?" (How are the preparations?)," - пишет Foreign policy.

Журналисты отмечают, что носители английского языка не разговаривают между собой так, как это происходит на записи.

"Их речевые обороты звучат так, будто их диалог был переведен с русского с помощью Google Translate. В конце они говорят друг другу "Удачи!" (Luck!) – это популярная в русском языке форма прощания", - говорится в статье.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовной следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

10-12 августа украинская делегация будет находиться в Нидерландах, где происходит техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы.