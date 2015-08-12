Нидерландский прокурор: следствие "шаг за шагом" приближается к установлению виновных в крушении Боинга

Об этом он сказал в интервью нидерландскому общественному телевидению.

«Шаг за шагом мы приближаемся к людям, и, если прогресс расследования будет таким, как в предыдущий период, я также надеюсь, что мы продвинемся и с этим», - заявил прокурор.

По словам Вестербеке, на сегодняшний день конкретных подозреваемых нет. «Есть, как мы это называем, «заинтересованные лица», о которых у нас есть больше, чем среднего уровня, интерес, учитывая их роль, которую мы наблюдали на сегодняшний день, но официально мы еще не определяли людей как подозреваемых», - сказал он.

Говоря о перспективах расследования, прокурор констатировал, что следственная группа «упорно работает». «Я думаю, что до конца года мы сможем обнародовать новую информацию», - сказал он.

Вестербейке также сообщил, что есть возможность установить, чей «Бук» стрелял по «Боингу» – российский или украинский. «Конечно, есть несколько способов, чтобы определить, откуда «Бук» был привезен, где он был произведен... Именно это исследование в настоящее время мы проводим далее», - сказал прокурор.

Читайте такжеСледственная группа по расследованию катастрофы МН17 нашла фрагменты, которые могут принадлежать ракете ЗРК "Бук"

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщила, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК «Бук». Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

10-12 августа украинская делегация находится в Нидерландах, где происходит техническая реконструкция самолета «Боинг-777-200» и его катастрофы.