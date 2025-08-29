Создатели назвали дату премьеры ленты.

В Великобритании начали снимать новый фильм из вселенной "Звездные войны". В связи с этим Lucasfilm объявила актерский состав будущей ленты.

По официальной информации, опубликованной на Starwars.com, к касту присоединились Флинн Грей, Мэтт Смит, Миа Гот, Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Вестман, Дэниел Ингз и Эми Адамс, а также ранее объявленный Райан Гослинг.

Режиссером фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" выступает Шон Леви - автор таких работ, как "Дэдпул и Росомаха", "Ночь в музее" и "Реальная сталь". В свою очередь над сценарий работает Джонатан Троппер.

"Я испытываю глубокое волнение и честь, когда мы начинаем производство фильма "Звездные войны: Звездный истребитель". С того дня, как Кэти Кеннеди позвонила мне и пригласила разработать оригинальное приключение в этой невероятной галактике "Звездных войн", этот опыт стал осуществлением мечты, как в творческом, так и в личном плане", - эмоционально прокомментировал начало производства ленты режиссер Шон Леви.

В своем заявлении Леви также отметил, что для него работа над проектом имеет не только профессиональное, но и личное значение. Режиссер признался, что именно культовая сага сформировала его видение кино и повлияла на отношение к историям на большом экране:

"Звездные войны" сформировали мое представление о том, что может сделать история, как персонажи и кинематографические моменты могут жить с нами вечно. Присоединиться к этой галактике рассказов с такими блестящими коллегами на экране и за его пределами - это самое интересное, что могло случиться в моей жизни".

"Звездные войны: Звездный истребитель" - это самостоятельный оригинальный фильм, события которого происходят во временном промежутке, который до сих пор не был показан во франшизе. Предварительно мировая премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года.

