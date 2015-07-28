Австралия заявила о намерении обойти вето России в Совбезе ООН по "Боингу"

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на австралийское издание Sydney Morning Herald.

Министр иностранных дел Австралии намерена убедить президента России Владимира Путина и своих союзников создать трибунал ООН по расследованию причастных к катастрофе рейса MH17.

"Мы не должны позволить наложить вето в Совете безопасности ООН, которое позволит избежать правосудия", - заявила Бишоп.

Она не согласна с позицией России относительно неоправданной поспешности в создании трибунала.

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"Если это проблема для России, то я ожидаю, что РФ воздержится, я выступаю за единогласное решение", - подчеркнула Джулия Бишоп.

"Любое дальнейшее промедление - плохой сигнал тем негосударственным деятелям, которые способны совершать такие зверства. Мировое сообщество должно быть тесно сплочено в осуждении любых атак на гражданские самолеты в коммерческом воздушном пространстве", - отметила глава МИД Австралии.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что Российская Федерация наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании трибунала по авиакатастрофе малайзийского Боинга на Донбассе, если документ наберет необходимые для принятия девять голосов.