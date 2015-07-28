Австралия заявила о намерении обойти вето России в Совбезе ООН по "Боингу"
Глава МИД Австралии Джулия Бишоп заявила, что она собирается не допустить ветирования резолюции Совета Безопасности ООН по поводу сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга".
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на австралийское издание Sydney Morning Herald.
Министр иностранных дел Австралии намерена убедить президента России Владимира Путина и своих союзников создать трибунал ООН по расследованию причастных к катастрофе рейса MH17.
"Мы не должны позволить наложить вето в Совете безопасности ООН, которое позволит избежать правосудия", - заявила Бишоп.
Она не согласна с позицией России относительно неоправданной поспешности в создании трибунала.
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"Если это проблема для России, то я ожидаю, что РФ воздержится, я выступаю за единогласное решение", - подчеркнула Джулия Бишоп.
"Любое дальнейшее промедление - плохой сигнал тем негосударственным деятелям, которые способны совершать такие зверства. Мировое сообщество должно быть тесно сплочено в осуждении любых атак на гражданские самолеты в коммерческом воздушном пространстве", - отметила глава МИД Австралии.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что Российская Федерация наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании трибунала по авиакатастрофе малайзийского Боинга на Донбассе, если документ наберет необходимые для принятия девять голосов.