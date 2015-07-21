Савченко под конвоем доставили в Ростов-на-Дону

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Марк Фейгин. Он отметил, что, по неподтвержденной информации, Надежду Савченко содержат в СИЗО Ростовского областного управления ФСБ Росии. "Эта информация не имеет 100% подтверждения, но то, что она в Ростове-на-Дону, это точно, остается загадкой, в каком из изоляторов", - сказал Марк Фейгин.

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Он предположил, что непосредственно перед судом Надежду Савченко могут перевезти в город Шахты, где находится СИЗО-4. "Ездить на судебные заседания в Донецкий городской суд (Ростовская область) она будет, скорее всего, оттуда", - добавил адвокат.

Кроме этого, Марк Фейгин сообщил, что защита украинской летчицы намерена обжаловать рассмотрение ее дела в Донецке Ростовской области. "Мы подали жалобу на действия органа, определившего территориальную подсудность, в данном случае - Генпрокуратуру, которая определила рассмотрение дела в Донецком городском суде (Ростовская область)", - сказал Марк Фейгин.

Как подчеркнул адвокат, проблема заключается в том, что Надежду Савченко этапировали в Ростовскую область, а постановление о подсудности адвокатам на руки до сих пор не выдали. "Это постановление Генпрокуратуры показали Надежде и унесли. Мы обжалуем то, чего у нас нет на руках, так как этот документ просто не дают", - сказал он.

Марк Фейгин напомнил, что у них есть заявление Надежды Савченко на имя генпрокурора РФ, чтобы проводить суд в Москве. "Понимаем, что шансов на успех никаких, так как понятно, что это политическое решение. Тем не менее, будем обжаловать и пытаться этот изменить", - подытожил адвокат.