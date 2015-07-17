Савченко этапировали из московского СИЗО в Ростовскую область

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Илья Новиков. "Я приехал в СИЗО "Матросская тишина", где содержалась Савченко, и мне сообщили, что ее уже увезли. Возможно, она физически и находится в Москве, но здесь увидеться с ней уже не удастся", - сказал Илья Новиков.

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При этом адвокат подчеркнул, что пока непонятно, где ее будут содержать в Ростовской области. По словам адвоката, в Донецке Ростовской области, где назначено рассмотрение дела в суде, нет СИЗО. Илья Новиков отметил, что ближайшее СИЗО находится в городке Каменск-Шахтинский, но не исключено, что ее будут содержать в Ростове-на-Дону.