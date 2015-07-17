Савченко заявила, что ФСБ может не пустить ее родственников и свидетелей по делу к ней в СИЗО

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко заявляет, что в СИЗО в Ростовской области РФ могут не пустить ее мать, сестру и свидетелей по делу.

Об этом Надежда Савченко сообщила в интервью "Открытой России".

"Это приграничная зона. Для того, чтобы туда приехать, иностранцы должны просить разрешение в ФСБ России. Это блокирует приезд свидетелей с нашей стороны, в частности из Украины. Кроме того, я не уверена, что, например, свидетели из Воронежа смогут туда приехать", - отметила Савченко.

Читайте такжеСавченко этапировали из московского СИЗО в Ростовскую область

Речь идет о свидетелях, которые давали показания, что якобы Савченко сама приехала в гостиницу в Воронеже.

"Обвинению и суду совсем не нужно, чтобы они приехали на процесс и сказали правду о том, что меня в гостиницу привезли в наручниках. Вот они в этот Донецк Ростовской области и не приедут, — и в суде зачитают их показания, данные на следствии", - резюмировала Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко похитили террористы на Донбассе, а потом ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

2 июля в Следственном комитете РФ сообщили, что Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела в России.

Читайте такжеСавченко грозит 25 лет тюремного заключения в России

13 июля уголовное дело Савченко было направлено на рассмотрение в суд в Донецке Ростовской области.

16 июля она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка Ростовской области. Савченко отметила, что перенесение суда в город, расположенный в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе, опасно для нее, ее адвокатов и семьи.

Сегодня, 17 июля, Савченко этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» в Ростовскую область РФ, заявил ее адвокат Илья Новиков.