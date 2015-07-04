Новые полицейские рассказали об ожиданиях от службы и о действиях, если им предложат взятку

Новые полицейские патрульной службы Киева обещают придерживаться верховенства права и уважения к гражданам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сами полицейские, которые сегодня приносили присягу на верность украинскому народу на Софийской площади в Киеве.

Полицейским был задан вопрос относительно их видения улучшения имиджа стражей порядка на украинских дорогах среди украинского населения.

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"Первый принцип - это, конечно, верховенство права, соблюдение законов, уважение, честь и достоинство любого гражданина", - сказала агентству киевлянка Светлана, которая успешно прошла отбор и вошла в состав первых 2 тыс. полицейских, которые сегодня приняли присягу.

Она также отметила, что сегодня после представления, впервые ожидается выход ночной смены на патрулирование улиц Киева. Ее коллега Алексей сообщил, что сегодня вечером должен выйти первый батальон, который состоит из около 400 человек.

Другой собеседник агентства из числа полицейских, Сергей, считает, что главными целями для улучшения имиджа являются защита и помощь украинскому народу.

"Ожидаем, что, прежде всего, нас поймут, потому что у нас было очень короткое время на подготовку, но все мы старались, большая похвала нашим преподавателям. Они были очень тактические, максимально выжимали из нас...", - сказал Сергей.

В свою очередь, полицейский Александр отметил, что "мы должны относиться так к населению так, как мы хотим, чтобы они относились к нам. Если мы хорошо будем относиться, то и они также автоматически будут относиться хорошо к нам".

Также, полицейских спросили, каким образом они будут действовать, если нарушитель будет предлагать взятку или другие выгоды.

Так, уже упоминавшийся из числа полицейских Александр отметил, что "прежде всего, сначала будем делать акцент на том, что это предложение косвенной выгоды, и будем исходить из того, что это первый раз, и только обойдемся предупреждением, а в дальнейшем это будет жестко, будем тактически, скажем так, будет привлекать таких", - сказал он.

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Другой полицейский, Андрей согласился со своим товарищем, и сказал, что "сначала будем предупреждать, делать письменное предупреждение, а затем согласно статьи уголовного кодекса".

Кардинально противоположный ответ на этот вопрос дал другой полицейский, Михаил, который выразил неудовольствие тем, чтобы "не было такого, что нарушители будут требовать, докажи вину, а какая это статья...". Он добавил, что также не просто изучать все нужные для работы полицейского законы и статьи. "Это также тяжело вложить эти все статьи в голову", - подчеркнул Михаил.

Ранее упоминавшийся Сергей высказал мнение, что "будет несправедливо, что будут наказывать только тех, кто берет неправомерное предложение, а также надо привлекать тех, кто ее предлагает".

Полицейские отмечают, что многие участники не прошли отбор, поскольку было непросто учить право, уголовный кодекс, процессуальный кодекс и другие правовые документы.

Полицейские сходятся во мнении, что, прежде всего надо, заслужить доверие граждан.

В свою очередь, граждане ожидают от новых полицейских справедливости и улучшения в работе правоохранительных органов.

"Они должны охранять наш порядок, справедливо относиться к каждому", - сказала студентка Оксана.

Пенсионер, который не назвал своего имени отметил, "ожидаем изменений в стране, начиная с этих молодых парней и девушек, которые сегодня примут присягу украинскому народу. Думаю, будут работать честно, по-новому, чтобы строить новую Украину".

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Аудитор Алексей считает, что "новым полицейским нужно, в первую очередь, завоевать доверие населения, своими действиями, поступками. Если население Украины заметит, что действительно это новая полиция, я думаю, мы с радостью будем их поддерживать".

Елена, внук которой сегодня принимал присягу, отметила, что ожидает от новой полиции "порядочности, честности к простому народу, чтобы нам было лучше жить, не только от полиции, но и от власти нашей".

По ее убеждению, "здесь все с высшим образованием, дети учились, образования разные, экономические, юридические, так что я ожидаю, что будет лучше для нас, просто простых украинцев, будет лучше жить. Давайте поверим в это".