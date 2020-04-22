"Масочный режим" в Украине будет действовать минимум два года – Шмыгаль

Премьер подчеркнул необходимость введения карантинных мероприятий трех уровней.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что «масочный режим» в Украине сохранится минимум на два года.

Читайте такжеКарантин "вполне возможно" не смягчат из-за служб "УПЦ МП" в Почаеве и Святогорске – министрСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, украинцам придется жить в новых условиях.

«Мы все должны соблюдать «масочный режим», придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть, это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, два последующих года», – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул необходимость введения карантинных мероприятий трех уровней: «желтый, оранжевый, красный».

«Желтый это когда ситуация умеренная, и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас», – пояснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине планируют продлить карантинные ограничения до 12 мая.