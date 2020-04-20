Количество инфицированных коронавирусом на Николаевщине возросло до 41 человека
По состоянию на утро 20 апреля в Николаевской области зарегистрировано 41 подтвержденный случай коронавірусної болезни COVID-19, что на 4 случая больше, чем за минувшие сутки.
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Об этом сообщил оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Могилевской области.
Уточняется, что среди больных: 26 человек – жители г. Вознесенск и Вознесенского района, 5 человек – жители г. Николаев, 8 человек – из Доманевского района и по одному лицу - из г. Южноукраинск и Арбузинского района.
В штабе также сообщили, что в течение суток за медицинской помощью обратились 7 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 госпитализированы, 4 - назначено амбулаторное лечение на дому в условиях самоизоляции.
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