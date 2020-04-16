В Черновицкой области обустроили госпиталь в гимназии

Вместо парт в учебном заведении поставили кровати, говорит врач.

На Буковине из-за нехватки мест для больных коронавирусом развернули госпиталь в одной из гимназий.

Об этом рассказал главный врач Сторожинецкой больницы Александр Войцеховский, сообщает 24 канал.

По его словам, если распространение коронавируса пойдет по итальянскому или испанскому сценарию, медучреждение просто не выдержит этого.

Читайте такжеПечальное лидерство: в Черновицкой области за сутки обнаружили коронавирус в еще 43 жителей

"Инфекционное отделение на 7 больных – мы исчерпали. Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение и уже перепрофилируем терапевтическое", – пояснил Войцеховский.

Также госпиталь развернули и в гимназии. Парты все вынесли и вместо них поставили кровати. Там лечатся пациенты с другими заболеваниями, которые не имеют подозрения на коронавирус.

Как сообщается, в соседнем Глыбоцком районе, который граничит с Румынией, в больницах также переполнены палаты. Пугает медиков и то, что местные часто занимаются самолечением и скрывают свое состояние здоровья. Это и является главной причиной стремительного роста новых случаев заражения. Следовательно, впоследствии медики могут просто не справиться с нагрузкой.

Читайте также: