В Житомире верующие массово игнорируют карантин и идут в храмы

По состоянию на утро 12 апреля в Житомирской области зарегистрировано 94 случая инфицирования коронавирусом.

Сегодня в Житомире в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата собралось много прихожан, которые игнорируют запрет на участие в массовых мероприятиях во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, верующие пришли в церкви, чтобы освятить ветки вербы.

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В этот день православные отмечают Вербное воскресенье, с чем и связана активность верующих, которые толпами замечены возле храмов УПЦ МП.

Особенно много людей собрались возле Спасо-Преображенского собора в Житомире. Также немало прихожан стоят возле Свято-Успенского Архиерейского собора.

Возле храмов несут службу правоохранители.

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 главных праздников - Вербное воскресенье, а христиане западного обряда - Пасху.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 апреля в Житомирской области зарегистрировано 94 случая инфицирования коронавирусом.

Всего в Украине зафиксированы 2 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.