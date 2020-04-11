В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19

Коронавирусную инфекцию у врача госпиталя диагностировали 2 апреля.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.

О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела", – говорится в сообщении.

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По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

Лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля. В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, которые контактировали с женщиной, были негативными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились в самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.

Как сообщал ранее УНИАН, в ВСУ зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавируса. Один военный умер.

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