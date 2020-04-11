В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19
В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.
О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
"Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВ ВСУ не хватает индивидуальных средств защиты - Таран
По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.
Лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля. В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.
К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, которые контактировали с женщиной, были негативными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились в самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.
Как сообщал ранее УНИАН, в ВСУ зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавируса. Один военный умер.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире