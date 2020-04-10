Украина отправила в Южную Корею самолет за спецсредствами защиты - Офис президента

Также этим бортом будут доставлены на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой.

В Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Также этим бортом будут доставлены на родину 10 граждан Южной Кореи, которые выразили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничения международного авиасообщения.

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"На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые затем будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в целом за эту неделю в Украину будет доставлено почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых защитных костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования, 20 тысяч защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных, а также почти 10 миллионов масок, которые поступят на полки украинских аптек.

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