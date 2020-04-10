Украина отправила в Южную Корею самолет за спецсредствами защиты - Офис президента
В Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Также этим бортом будут доставлены на родину 10 граждан Южной Кореи, которые выразили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничения международного авиасообщения.
Читайте также15 украинцев возвращаются в Украину из США - посольство
"На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые затем будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в целом за эту неделю в Украину будет доставлено почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых защитных костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования, 20 тысяч защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных, а также почти 10 миллионов масок, которые поступят на полки украинских аптек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире