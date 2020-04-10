В эти выходные на улицах Киева будет значительно больше полиции

3 апреля правительство усилило карантинные мероприятия.

В эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами, не идите туда, где вас могут оштрафовать", - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрещено также самовольно покидать места обсервации.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продлит их действие до мая, а при положительной динамике борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.