Более 8,8 тыс. украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой - МИД

6 тыс. 230 граждан готовы оставаться за границей и ждать завершения карантина.

УНИАН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более 8,8 тыс. украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой.

«По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, обратившихся за помощью в посольства и консульства, которые фактически стали участниками программы «Защита» - это 15 тысяч 369 граждан, из них 6 тысяч 230 граждан готовы оставаться там, где они находятся, и ждать завершения карантина. Они находятся на постоянной связи с посольствами и консульствами, 8850 человек все-таки настаивают на возвращении в Украину», - об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, правительство Украины приняло решение, что возвращение должно проходить в условиях прохождения обсервации.

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«Коллеги из министерств развития громад и территорий и инфраструктуры и внутренних дел завершают построение архитектуры обсервации для того, чтобы все работало слаженно и создавало минимальный дискомфорт для наших граждан по возвращении», - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 апреля, общее количество умерших от COVID-19 в мире составляет 95 тыс. 735 человек.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии - 18 тыс. 279, в США - 16 тыс. 684, в Испании - 15 тыс. 447 и во Франции - 12 тыс. 210. В Китае умерли 3 тыс. 339 человек. Всего в мире 1 млн 602 тыс. 216 инфицированных коронавирусом.

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