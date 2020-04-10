На Днепропетровщине открыто уголовное производство по вспышке коронавируса в религиозной школе

В Першотравенске полиция совместно с врачами устанавливает круг лиц, контактировавших с больными COVID-19.

В городе Першотравенское Днепропетровской области открыто уголовное производство относительно вспышки коронавируса в протестантской библейской школе христианской церкви "Новое поколение".

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Следователями Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 8 апреля полицейские уголовного розыска провели санкционированный судом обыск и изъяли из помещения библейской школы вещественные доказательства - видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешносители, карты памяти, документацию.

Извлечение информации с электронных носителей происходит при технической поддержке работников киберполиции, после чего будут установлены все обстоятельства правонарушения.

В Першотравенске полицейские совместно с врачами устанавливают круг лиц, контактировавших с больными COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Першотравенске выявили 15 человек, инфицированных коронавирусом. Источником стало собрание библейской школы ХЦ "Новое поколение", в котором приняли участие более 500 человек. Сейчас в городе 26 инфицированных.