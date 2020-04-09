"Новые социальные стандарты жизни": Шмыгаль рассказал, что ждет украинцев после ослабления карантина

Речь идет о разработке новых транспортных норм, норм социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях.

Кабинет министров Украины и местные власти планируют подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мер, в частности разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мер: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», - подчеркнул Шмыгаль.

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Он также отметил, что «совместными усилиями власти удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему и спасти десятки тысяч жизней».

«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», - подчеркнул премьер.

Он также призвал городских голов продолжать и дальше работать сообща ради благосостояния сограждан: «Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки».