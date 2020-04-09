Распространенные в сети списки адресов больных COVID-19 киевлян неправдивые – КГГА

По обращению городской власти правоохранительные органы проверяют возможные источники их распространения.

Распространенная в интернете информация о киевлянах, которые заболели COVID-19, в том числе списки адресов их проживания, не соответствует действительности.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в Facebook.

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"В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели на коронавирус. В частности, недавно появились списки адресов, где вроде бы живут люди с подтвержденным диагнозом COVID-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности", - написал он.

Поворозник сообщил, что по обращению городской власти правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения.

По его словам, в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, сейчас это более 40 тысяч киевлян.

"Задача центра – максимально предупредить распространение заболевания. Подчеркиваю, вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ. Призываю не распространять недостоверную информацию. Все данные по заболеваемости коронавирусом, ограничительные меры, введенные городскими властями для противодействия распространению заболевания, размещены на официальном сайте КГГА. В нынешних условиях мы должны объединить усилия в борьбе с заболеванием, а не распространять фейки", - отметил Поворозник.

Ранее в СМИ появилась информация со списками адресов домов, где якобы проживают лица, у которых был диагностирован COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 апреля в Киеве было 335 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.