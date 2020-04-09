"Карательные меры" эффективны для борьбы с COVID-19, но не надо их использовать долго – экс-гендиректор ЦОС

Он отмечает, что нет никаких оснований думать о том, что вирус создан искусственно.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины 2017-2019 годов, специалист по общественному здоровью и врач-инфекционист Владимир Курпита отмечает, что "карательные меры" во время борьбы с коронавирусом будут иметь положительный эффект, но они не должны использоваться долго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вебинара на тему "COVID-19 и общественное здоровье. Что мы можем делать лучше?".

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Курпита отметил, что общественное здоровье не является ответственностью исключительно Минздрава, но, как уполномоченный орган, министерство должно быть координатором по осуществлению мер в сфере общественного здоровья.

Говоря о коронавирусе и возможном вмешательстве, которое можно применить в этой ситуации, он отметил, что это ограничительные меры как один из профилактических мер, а также введение определенной системы тестирования.

"Нужно определить, что мы должны делать с теми, кто обнаружен положительным или контактным, и как долго мы должны внедрять надзор над ними для того, чтобы убедиться, что они не представляют дополнительной угрозы", - сказал Курпита.

Кроме того, отметил он, "нет никаких оснований думать о том, что это вирус искусственно создан, что связано с... его характеристиками и вопросами, насколько быстро он мутирует". "16 марта было опубликовано обращение в журнале "Lancet" от ведущих ученых мира, которые считают, что этот вирус именно природного происхождения, но люди повлияли на то, что вирус мутировал. Поскольку начали осваиваться новые регионы, более того, начали контактировать с дикой природой", - отметил Курпита.

Говоря о передаче вируса, он напомнил, что инфекция передается от человека к человеку. "Сейчас появились данные, что будто у кошек обнаруживают этот коронавирус. Но пока не зафиксировано ни одного случая, когда вирус передался от кота к человеку. Пока что наоборот: от человека к котам и затем в эксперименте - от кошек к котам", - сказал Курпита.

Он добавил, что второй путь - контактный - через касания поверхностей, на которых есть вирус, а потом - к своему лицу: глазам, носу или рту.

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Говоря о соблюдении ограничительных рекомендаций, которые сейчас создают государства, Курпита отметил: "Это соблюдение ограничительных рекомендаций, хотя оно влияет и на уменьшение риска инфицирования, и на загрязнение среды, и на риск передачи через персональные контакты, на самом деле, может внедряться двумя ключевыми методами. Первый метод - карательные меры, которые используют, в том числе, в Украине, с другой стороны - это формирование новых паттернов поведения".

Так, пояснил он, если необходимо получить краткосрочные достижения, тогда "карательные средства являются значительно более эффективными".

"Если мы ориентируемся на долгосрочные перспективы, то изменение поведения является более эффективной и более желанной. Бесспорно, мы не можем ориентироваться только на это или только на том, - мы должны комбинировать эти два паттерна... Напоминание о необходимости изменения поведения, включая ношение масок, включая мытье рук, является очень важным фактором. И то, что сейчас добавлены определенные карательные меры, - они тоже будут иметь положительный эффект, но мы понимаем, что они не должны использоваться долго. И это вопрос, как долго они будут применяться, наверное, является сейчас ключевым для украинского политикума", - отметил Курпита.

Говоря о моделях реагирования на коронавирус в мире, Курпита отметил, что их сейчас есть, условно, четыре. Первая была применена в Китае - "жесткие ограничения и принудительный карантин", вторая - модель Южной Кореи - "отслеживание, тестирование и лечение выявленных".

"Третья модель - это то, что было введено в Италии и Испании, - постепенные ограничения и постепенное усиление карантина... Четвертая модель - это то, что Британия и Швеция предлагали, - ее можно назвать как сдерживание, изучение ситуации и смягчение", - сказал экс-гендиректор ЦОС.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксированы 1 тыс. 892 случаев коронавирусной болезни COVID-19.