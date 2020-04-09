Правительство не планирует ослаблять карантинные меры

Главный санитарный врач также отметил, что ВОЗ заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных», - заявил Ляшко.

Он напомнил, что 12 марта был введен карантин и Министерство здравоохранения каждый день наблюдает за динамикой распространения COVID-19 в Украине.

«И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки, но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно мы не можем позволить себе расслабиться», - подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.

«Придерживайтесь карантинных мер. Оставайтесь дома и доверяйте только официальной информации Министерства здравоохранения», - призвал он.

Кроме того, Ляшко разместил на своей странице Facebook график, на котором изображена динамика заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

Согласно ему, уровень заболеваемости и летальные исходы от их осложнений резко упали после введения карантина.

«Результаты оценим позже, но уже сейчас видим, что карантинными мерами мы реально влияем и на распространение коронавирусной болезни», - добавил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; нахождения в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продолжит их действие до мая, а за положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет «перезапустить» экономику.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавірусної болезни COVID-19.