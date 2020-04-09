Оккупанты будут отправлять всех приезжих в Крым на самоизоляцию
10:50, 09 апреля 2020Общество
476 0
Все, кто будут приезжать на аннексированный полуостров, должны самоизолироваться на две недели.
Иллюстрация REUTERS
Оккупационные власти Крыма решили отправлять всех, кто приезжает в аннексированный регион, на двухнедельную самоизоляцию.
Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 апреля
Отмечается, что все приезжие обязаны будут обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней, то есть не посещать места работы, учебы, общественные места.
Как сообщал УНИАН, в аннексированонм Россией Крыму по состоянию на 6 апреля были зафиксированы 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Оккупанты решили продлить карантин на полуострове до конца апреля.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter