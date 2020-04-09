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Оккупанты будут отправлять всех приезжих в Крым на самоизоляцию

10:50, 09 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что все приезжие обязаны будут обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней, то есть не посещать места работы, учебы, общественные места.

Как сообщал УНИАН, в аннексированонм Россией Крыму по состоянию на 6 апреля были зафиксированы 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Оккупанты решили продлить карантин на полуострове до конца апреля.

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