Уроки онлайн для десятого класса на 5 июня: прямая трансляция
04:05, 05 июня 2020Общество
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Трансляция уроков в рамках Всеукраинской школы онлайн - занятий на время карантина.
Онлайн-уроки для 10 класса / УНИАН
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся десятого класса.
Школа онлайн: расписание уроков - 10 класс
Понедельник
- Украинский язык
- Алгебра
- Физкультура
- Физика
- История Украины
- Физкультура
Вторник
- Украинская литература
- Физика
- Физкультура
- История Украины
- Биология
- Физкультура
- География
Среда
- Английский язык
- Геометрия
- Физкультура
- Химия
- География
- Физкультура
Четверг
- Украинский язык
- Физика
- Физкультура
- Английский язык
- Всемирная история
- Физкультура
Пятница
- Украинская литература
- Алгебра
- Физкультура
- Английский язык
- Химия
- Физкультура
- Биология
МОН
Уроки онлайн 10 класс - 5 июня
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 5 июня.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия,
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете
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