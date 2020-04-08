Кабмин предлагает временно запретить иностранцам приезжать в Украину

Кабмин предлагает ВР принять проект закона об ограничении или запрете въезда иностранцев из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите населения от распространения инфекционных болезней".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Документ разработан с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19.

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"Проектом закона предусматривается внести изменения в законы «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и «О защите населения от инфекционных болезней» с целью предоставления возможности установления временного ограничения или запрещения въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также обязанности для лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, предоставления ими информационного согласия на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий, предусматривающего в том числе согласие на caмоизоляцию в течение инкубационного периода", - говорится в пояснительной записке к документу.