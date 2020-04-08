Карантин, скорее всего, будет продлен до мая – Шмыгаль

Премьер-министр подчеркивает одновременно, что Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване.

Режим ограничительных и карантинных мероприятий в Украине, установлен до 24 апреля, скорее всего, будет продлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Читайте такжеВ Украине решили пока не смягчать карантинные мероприятия

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, поэтому экономику надо будет запускать. Это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых новостях", - заявил он.

"Подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет вестись до установленного 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику по определенному плану", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.