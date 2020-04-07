Коронавирус в Днепре: кровати для временных госпиталей позаимствуют в исправительных колониях
В Днепр из исправительных учреждений области доставят 520 коек для временных госпиталей для лечения больных коронавирусом.
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Такое решение 7 апреля приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.
Выделение коек согласовано с Юго-Восточным управлением по вопросу исполнения наказаний Минюста Украины. Кровати будут переданы из Соленянской, Криворожской, Синельниковской исправительных колоний и Покровского исправительного центра. Доставлять груз поручено КП «Управление ремонта и эксплуатации автодорог» Днепровского горсовета.
По состоянию на 7 апреля в Днепре официально подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции, трое из этих людей выздоровели. Еще 8 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования в 21-й инфекционной больнице.
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