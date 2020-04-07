В сети показали прихожан-нарушителей: толпу с детьми возле церкви в Киеве и причащение "с одной ложечки" во Львове (фото, видео)

Люди продолжают игнорировать правила карантина.

В Киеве возле церкви на улице Стеценко собралась толпа людей, невзирая на карантинные ограничения.

Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Очевидец опубликовал фотографию людей с маленькими детьми, которые, вероятно, собрались на богослужение по случаю Благовещения.

«Церковь на Стеценко…Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками..Что у людей в голове не известно, а потом будет, спасите помогите, заболел, а Бог не помог», – говорится к подписи к фотографии.

Также очевидцы во Львове зафиксировали, как в одной из церквей в районе Сихов причащают людей с одной ложки, тем самым нарушая элементарные правила гигиены.

"Вот так за церковью тихонечко причащают всех с одной ложечки", - отмечает автор видео Наталия Шахрайчук.