В сети показали прихожан-нарушителей: толпу с детьми возле церкви в Киеве и причащение "с одной ложечки" во Львове (фото, видео)
16:27, 07 апреля 2020Общество
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Люди продолжают игнорировать правила карантина.
Люди собрались с детьми возле церкви / скриншот
В Киеве возле церкви на улице Стеценко собралась толпа людей, невзирая на карантинные ограничения.
Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Очевидец опубликовал фотографию людей с маленькими детьми, которые, вероятно, собрались на богослужение по случаю Благовещения.
«Церковь на Стеценко…Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками..Что у людей в голове не известно, а потом будет, спасите помогите, заболел, а Бог не помог», – говорится к подписи к фотографии.
Также очевидцы во Львове зафиксировали, как в одной из церквей в районе Сихов причащают людей с одной ложки, тем самым нарушая элементарные правила гигиены.
"Вот так за церковью тихонечко причащают всех с одной ложечки", - отмечает автор видео Наталия Шахрайчук.
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