Пандемия учит: в Минздраве в День здоровья пообещали украинцам современную медицину
Во Всемирный день здоровья глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что Украина непременно получит современную и эффективную медицину, пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи – работать в достойных условиях.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреляОб этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели», – отметил Степанов.
По его словам, пандемия коронавируса учит ценить простые вещи и «обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, поставила ее реформирование в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план».
«Однако в этих трудных обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества. Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса – это единая команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может сделать свой вклад в сохранение здоровья родных и общества», – добавил Степанов.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тысяча 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.
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