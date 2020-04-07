Пандемия учит: в Минздраве в День здоровья пообещали украинцам современную медицину

По словам министра здравоохранения, реформирование медицины стало приоритетным вопросом для страны.

Во Всемирный день здоровья глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что Украина непременно получит современную и эффективную медицину, пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи – работать в достойных условиях.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреляОб этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели», – отметил Степанов.

По его словам, пандемия коронавируса учит ценить простые вещи и «обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, поставила ее реформирование в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план».

«Однако в этих трудных обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества. Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса – это единая команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может сделать свой вклад в сохранение здоровья родных и общества», – добавил Степанов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тысяча 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.