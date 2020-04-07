Общественный транспорт во Львове перешел в режим спецперевозок

Городская власть позволила перевозить то количество пассажиров, что соответствует количеству сидячих мест в транспорте.

Во Львове со вчерашнего дня весь общественный транспорт курсирует только для отдельных категорий горожан в связи с введенными ограничительными мерами для предотвращения нераспространению COVID-19 в городе и области.

Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, передает пресс-служба Львовского городского совета.

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«Вчера весь общественный транспорт города перешел в режим спецперевозок. Это означает, что транспортом могут ехать только люди, обеспечивающие жизнедеятельность города: медики, работники социальной сферы, люди, которые обеспечивают жителей продуктами и др.», – пояснила она.

По словам чиновницы, стоимость проезда для этих людей не меняется.

Во Львове, как и в других городах Украины, спецперевозками также занимаются непосредственно работодатели, а все водители и пассажиры должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Городская власть позволила перевозить то количество пассажиров, что соответствует количеству сидячих мест в транспорте.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрированы уже 1462 случая инфицирования COVID-19.