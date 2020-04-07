За минувшие сутки у 9 детей и 32 медиков диагностировали COVID-19 - Ляшко

Еще у 41 ребенка обнаружили подозрение на коронавирусную инфекцию.

За минувшие сутки у 9 детей и 32 медицинских работников подтверждено коронавирусное заболевание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что за минувшие сутки зарегистрировали 143 новых случая коронавирусной болезни. "Девять случаев зарегистрировано у детей, и, к сожалению, у 32 медицинских работников", - сказал Ляшко.

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По его словам, из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 граждан, из них - 2 детей и один медицинский работник. Кроме того, из этих 35 человек на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 7 человек. Он подчеркнул, что эти 7 человек находятся в критическом и тяжелом состоянии (нуждаются в реанимационных мероприятиях).

"Также был обнаружен 521 человек, из них - 41 ребенок, с подозрением на COVID-19", - добавил Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что за минувшие сутки произошло 7 летальных случаев. Это люди в возрасте от 42 до 70 лет. Еще один летальный случай, который произошел в Александровской больнице Киева, не попал в статистику за минувшие сутки. "Мы его будем рассматривать отдельно", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировали 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни, 45 человек умерли, 28 - выздоровели.

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