Гражданина могут оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

С 6 апреля пребывание на улицах в масках является обязательным.

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Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать с 6 по 24 апреля, предусмотренных постановлением №211.

Один из главных вопросов украинцев - возможность ходить по улице без маски. В постановлении правительства сказано, что во всех общественных местах необходимо быть в маске или респираторе. Общественное место - часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Однако, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; учреждения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место», - подчеркнули в Кабмине.

Также отмечается, что требование обязательно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, необходимо для того, чтобы проверить, не должен ли человек быть на самоизоляции или в обсервации.

«А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что гражданина могут оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

«А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность», - говорится в разъяснении.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.