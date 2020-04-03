Еще 14 работников полиции охраны прошли экспресс-тест. Никакого положительного результата нет.

У руководителя полиции охраны Ивано-Франковской области экспресс-тест подтвердил коронавирус.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге в облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

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По его словам, руководитель полиции охраны (Михаил Чернопиский - УНИАН) области ходил на работу и не имел никаких симптомов заболевания.

«Появилось ОРВИ - обратился к семейному врачу. Первый быстрый тест показал негативный результат, второй - положительный. Отобраны образцы на ПРЛ-анализ. Ожидаем результатов. О том, что может быть инфицирован, он не знал. Сегодня 14 сотрудников полиции охраны прошли экспресс-тест. Никакого положительного результата нет, но все они на самоизоляции», - сказал Голубош.

По состоянию на утро пятницы, подтвержден коронавирус у 81 жителя Прикарпатья (5 смертей).

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров поручил Министерству цифровой трансформации к 5 апреля разработать электронный сервис для мониторинга соблюдения самоизоляции или обсервации.

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