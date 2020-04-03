Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев во время Пасхи – Зеленский

3 апреля Кабинет министров утвердил новые меры по ужесточению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни.

Президент Владимир Зеленский обсудил усиление ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса, в частности, обязательное ношение маски и запрет на одновременное передвижение вместе 3 и более человек.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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При этом глава государства также напомнил о Пасхе, которую украинцы вскоре будут отмечать, и отметил усиление относительно этого внимания со стороны государства на период карантина.

«Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха – это всегда важный период для людей, период единения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь близких», – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни.

В частности, среди прочего, правительство решило ограничить количество действующих пунктов пропуска на государственной границе - их останется 21; обязательную 14-дневную обсервацию всех, кто возвращается из-за границы; запрет передвижения по улицам более двух людей (за исключением лиц, сопровождающих детей); обязательное ношение маски.