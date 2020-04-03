В Ровно дезинфицируют служебных собак, чтобы те не переносили коронавирус (видео)

Это делают, чтобы вирус не перенесся на шерсти собак.

Должны быть чистыми и руки, и лапки. В Ровно обеспечивают безопасность служебных собак, чтобы те не переносили коронавирус.

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Обрабатывают лапы, шерсть, а еще вольеры дезинфицируют. Ведь четвероногие с кинологами продолжают выезжать на места преступлений, а еще патрулируют город, где могут наткнуться на носителей COVID-19, говорится в сюжете ТСН.

Это делают, чтобы вирус не перенесся на шерсти собак, а их в кинологическом центре - 26. Такую дезинфекцию кинологи буду делать вплоть до конца карантина.

Как сообщал ранее УНИАН, В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина.

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