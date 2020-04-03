А вы выходите из дома в разгар карантина — опрос УНИАН

Карантин в Украине был введен 12 марта. Его могут продлить до конца мая.

В Украине — разгар карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Введен ряд ограничений, которые правительство собирается ужесточить.

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Отменены массовые мероприятия, общественный транспорт в Киеве, например, курсирует по новому графику, а в маршрутки, автобусы, троллейбусы и т.д. можно войти только по спецпропускам. Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, придерживаются ли они ограничительных мер в период карантина.

"Выходите ли вы из дома в разгар карантина?" спросили мы наших подписчиков. И предложили несколько вариантов ответа.

Так, предлагаются варианты для тех, кто строго соблюдает карантин - "только на работу, в магазин, аптеку" и "вообще стараюсь не выходить".

Еще два варианта — для тех, кто игнорирует введенные из-за карантина ограничительные меры: "конечно, несколько раз в день" и "выхожу, даже было несколько вылазок на шашлыки".

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Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.