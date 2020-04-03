Все в масках и по одному: глава Минздрава раскрыл детали новых ограничений

Украинцы будут выходить на улицу в масках, нельзя будет передвигаться даже вдвоем.

Украинская власть подготовила новые более жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Об этом заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" глава Минздрава Максим Степанов, передает ТСН.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло Правительство, и когда это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь", - рассказал Степанов.

"Это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", — отметил он.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 897 случаев коронавируса COVID-19, из них 22 - летальные. Выздоровели 19 человек.

Вместе с тем, количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек.

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