В Украине в связи с эпидемией коронавируса готовятся разворачивать мобильные госпитали – Зеленский

Президент пообещал решить проблемы с обеспечением медиков.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в связи с эпидемией коронавируса идет подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения такой необходимости.

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Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на странице президента в Facebook.

«Идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины, в случае возникновения такой необходимости», - заявил он.

Кроме того, президент выразил благодарность медикам. «Знаю, как вам сейчас нелегко. Знаю, что есть определенные проблемы с обеспечением. Круглосуточно мы стараемся решить все эти вопросы. Хочу сейчас, не только как президент, но и просто по-человечески сказать вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что держитесь», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.