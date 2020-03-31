Кулеба рассказал об ожидаемой партии гуманитарной помощи из Китая

Речь идет о тестах ПЦР, дистанционных термометрах, медицинских очках и других средствах индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Украина 1 апреля получит партию гуманитарной медицинской помощи от правительства Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел видеоразговор с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

Глава МИД выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР (методом полимеразной цепной реакции - УНИАН), дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Отмечается, что стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, посол по просьбе главы МИД подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

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Также сообщается, что в целях развития стратегического партнерства между Украиной и Китаем завтра Кулеба проведет первый телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И. "Мы можем этот год глобальных рисков превратить в год возможностей в китайско-украинских отношениях", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, особое внимание собеседники уделили развитию торговли и инвестиций между странами, в частности, обсудили перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

"Поддержка украинских экспортеров является моим приоритетом. По результатам 2019 года Китай стал главным торговым партнером для Украины. Товарооборот между нашими государствами достиг рекордных 12,8 млрд долл. США. В этом году мы должны не только сохранить, но и развить этот успех, сбалансировав структуру торговли", - отметил глава МИД.