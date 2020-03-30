"Весь автобус свалил": эвакуированные украинцы сбежали с обсервации и жаловались, что их задерживают (фото)

Туристы возмутились, что их привезли не в Пущу Водицу, а в отель "Козацкий".

Вернувшиеся с Бали украинцы сбежали с обсервации после того, как их привезли не в Пущу Водицу, а в отель «Козацкий». При этом они жаловались друг другу на то, как их пытались задержать, и что спрашивали у них документы.

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«Нас везли в Пущу, но по факту мы оказались в «Козацком». Все свалили после остановки, – написал один из них. – На «Козацком» весь автобус свалил».

«Нас на «Козацком» пытаются задерживать… за то, что сбежали с карантина, – добавила еще одна туристка. – Мы убежали, но нас перехватили за поворотом. Сейчас требуют у нас документы. Мы морозимся, мол, не имеем при себе».

Ранее УНИАН сообщал, как эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и пытались сбежать из аэропорта, выломав двери.