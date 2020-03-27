Днепропетровская область предоставила бесплатный транспорт для перевозки эвакуированных (видео)

Днепропетровщина отправила в столицу автобусы, чтобы перевезти жителей региона домой.

Бесплатно добраться домой – в Днепропетровской области предоставили автобусы, чтобы доставить эвакуированных украинцев из столицы в свой регион.

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Чтобы попасть на рейс - достаточно оставить заявку по телефону или даже просто подойти к автобусам. Но воспользоваться такой возможностью туристы не спешат. Из 22-х жителей области, которые вернулись спецпоездом из Польши, восемь пошли к автобусам, говорится в сюжете ТСН.

Их после осмотра врачей отпустили домой на самоизоляцию. Куда подевались остальные - неизвестно. Чиновники предполагают, что люди испугались, что их отправят на обсервацию, как это произошло недавно с прибывшими из Риги.

Автобусы из столицы в Днепр отправят еще и сегодня.