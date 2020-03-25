Карантин в Киеве: из-за ссор и долгого ожидания увеличивают количество спецтранспорта (видео)

В час пик водители трамваев вынуждены проезжать остановки или брать в салон в первую очередь медиков.

В Киеве из-за ссор и долгого ожидания пассажиров увеличивают количество городского спецтранспорта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, киевляне пытаются привыкнуть к жестким ограничениям в общественном транспорте. В час пик водители трамваев вынуждены проезжать остановки или брать в салон исключительно медиков.

В частности, по маршруту скоростного трамвая №1 в понедельник курсировало лишь 6 поездов, поэтому доходило даже до драк и попыток выломать дверь. Сегодня добавили еще 4 вагона, теперь их работает 14.

После круга охранники трамвая проверяют и себя, меряя температуру, ведь работать сейчас им тоже опасно.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.