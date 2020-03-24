Из Украины вывезли почти тысячу тонн медицинских масок – журналисты назвали причину (видео)

САП возбудила уголовное дело по факту халатности должностных лиц Кабмина Гончарука.

Бывший премьер Алексей Гончарук проигнорировал письмо секретаря СНБО Алексея Данилова с просьбой запретить вывоз противоэпидемических товаров за границу, и из-за этого за пределы страны вывезли почти тысячу тонн дефицитных медицинских масок.

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Как сообщают журналисты программы «Гроші», соответствующее письмо Данилова обнародовал журналист Юрий Бутусов. Отмечается, что экспорт масок во время пандемии может создать угрозу национальной безопасности.

Отмечается, что САП уже возбудила уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Кабмина Гончарука. Журналисты пообещали следить за ходом расследования.

Ранее пограничники задержали "водолаза", который переправлял в Румынию медицинские маски.

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