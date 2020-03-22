Карантин в Днепре: в сети показали, как опустел центр города (фото)

На центральных площадях практически нет людей.

Центр города Днепр в воскресенье буквально опустел - на улицах минимальное количество людей и транспорта.

Как пишет "Наше місто", этому способствовали как карантин, так и погода - на улице весь день моросит мелкий дождь, а воздух не прогревается выше пяти градусов тепла.

В частности, на площади Героев Майдана видно редких прохожих и несколько припаркованных автомобилей.

В самом сердце города – на Европейской площади – тоже практически ни души, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в Днепре ночью с 20 на 21 марта пожарно-спасательная техника ГСЧС провела распыление специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицам города - проспекту Яворницкого, улице Слобожанской и проспекте Свободы.