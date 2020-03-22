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Карантин в Днепре: в сети показали, как опустел центр города (фото)

20:11, 22 марта 2020
Общество
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Днепр практически опустел / фото nashemisto.dp.ua

Как пишет "Наше місто", этому способствовали как карантин, так и погода - на улице весь день моросит мелкий дождь, а воздух не прогревается выше пяти градусов тепла. 

В частности, на площади Героев Майдана видно редких прохожих и несколько припаркованных автомобилей.

В центре города практически нет людей / фото nashemisto.dp.ua

В самом сердце города – на Европейской площади – тоже практически ни души, пишет издание.

Этому способствуют карантин и погода / фото nashemisto.dp.ua

Как сообщал УНИАН, в Днепре ночью с 20 на 21 марта пожарно-спасательная техника ГСЧС провела распыление специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицам города - проспекту Яворницкого, улице Слобожанской и проспекте Свободы.

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