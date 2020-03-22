Карантин в Одессе: медуниверситет закрывает клинику с аппаратами для вентиляции легких
Одесский национальный медицинский университет решил закрыть во время карантина свою клинику, которая располагает аппаратами для вентиляции легких.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили сотрудники клиники.
Читайте такжеВ Сумах с завтрашнего дня останавливается почти весь коммунальный транспорт – будут выполняться только спецрейсыВ частности, по словам врача-кардиолога Александра Тимакова, со следующей недели будет закрыт многопрофильный стационар – университетская клиника, расположенная по ул. Тенистой, 8. Медик отмечает, что всех сотрудников отправляют на «вынужденный простой», и сотрудникам не разрешают принимать ургентных больных, хотя пациенты обращаются с разными «острыми состояниями».
«Но мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть как минимум 8-9 аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, не считая отделения, работающие высококлассные специалисты, оказывается, не нужны ни университету, ни городу, и именно в этот период», - написал Тимаков.
Он акцентирует, что сейчас Одесса, в которой проживает 1 млн человек, входит в жестокую эпидемию коронавируса, а люди пока несерьезно относятся к своему здоровью.
Медик напомнил ситуацию в Китае, опыт которого показал, что иногда приходится оперативно обустраивать дополнительные стационары. «Меня могут обвинить в передергивании фактов, раздувании отсутствующей проблемы. Но факты, сегодня мы вынуждены по приказу выписать всех больных, даже не завершивших лечение, или переводить в другие стационар», - написал Тимаков.
Он утверждает, что пищеблок клиники уже закрыли, а руководство поставили в известность, что со вторника здание будет охранять военизированная охрана.
Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.
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