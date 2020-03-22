Карантин в Одессе: медуниверситет закрывает клинику с аппаратами для вентиляции легких

Пищеблок клиники уже закрыли, а руководство поставили в известность, что со вторника здание будет охранять военизированная охрана.

Одесский национальный медицинский университет решил закрыть во время карантина свою клинику, которая располагает аппаратами для вентиляции легких.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили сотрудники клиники.

Читайте такжеВ Сумах с завтрашнего дня останавливается почти весь коммунальный транспорт – будут выполняться только спецрейсыВ частности, по словам врача-кардиолога Александра Тимакова, со следующей недели будет закрыт многопрофильный стационар – университетская клиника, расположенная по ул. Тенистой, 8. Медик отмечает, что всех сотрудников отправляют на «вынужденный простой», и сотрудникам не разрешают принимать ургентных больных, хотя пациенты обращаются с разными «острыми состояниями».

«Но мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть как минимум 8-9 аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, не считая отделения, работающие высококлассные специалисты, оказывается, не нужны ни университету, ни городу, и именно в этот период», - написал Тимаков.

Он акцентирует, что сейчас Одесса, в которой проживает 1 млн человек, входит в жестокую эпидемию коронавируса, а люди пока несерьезно относятся к своему здоровью.

Медик напомнил ситуацию в Китае, опыт которого показал, что иногда приходится оперативно обустраивать дополнительные стационары. «Меня могут обвинить в передергивании фактов, раздувании отсутствующей проблемы. Но факты, сегодня мы вынуждены по приказу выписать всех больных, даже не завершивших лечение, или переводить в другие стационар», - написал Тимаков.

Он утверждает, что пищеблок клиники уже закрыли, а руководство поставили в известность, что со вторника здание будет охранять военизированная охрана.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.