Ужесточение карантина в Киеве: обращение Кличко (видео)

По состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом.

21 марта власти Киева рассмотрят вопрос ужесточения ограничительных мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в столице.

С обращением к гражданам, в частности по информированию ситуации вокруг коронавирусной инфекции в Киеве, выступил мэр Виталий Кличко.

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Накануне глава города допускал, что КГГА усилит карантин, если количество зарегистрированных случаев инфицирования опасным недугом увеличится. По мнению Кличко, нынешние меры безопасности на киевлян не подействовали, поэтому КГГА будет соблюдать советы из Уханя (провинции в Китае, где случилась первая вспышка вируса – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальных. Эпицентром Covid-19 в Украине является Черновецкая область - там на сегодня 25 случаев заболевания.