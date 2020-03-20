ПЦУ начала изготавливать и раздавать антисептики

В ПЦУ отмечают, что сейчас по рецептуре ВОЗ изготовили почти две тысячи флаконов антисептиков, распространили их в столице и разослали в Мариуполь, Харьков и Одессу.

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причины дефицита антисептиков«Каждый человек нуждается в поддержке и надежной опоре в сложной ситуации. Особенно сейчас, во время распространения опасного вируса, наиболее уязвимыми к которому есть пожилые люди и те, кто в силу жизненных обстоятельств не имеет возможности принять необходимые меры для защиты от болезни. Первый среди них – дезинфекция рук и поверхностей при помощи антисептика. Поэтому священнослужители отдела Социальное служение Киевской митрополии ПЦУ с благословения предстоятеля начали изготовление антисептиков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что церковь раздает флаконы антисептиков уязвимым группам населения – пожилым людям и тем, кто оказался в трудной ситуации или без жилья.

По данным ПЦУ, пока священнослужители изготовили почти две тысячи флаконов и распространили их в столице и разослали в Мариуполь, Харьков и Одессу.

«Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из следующих реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина», – отметили в ПЦУ и призвали другие приходы и благотворительные организации приобщаться к делу.

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